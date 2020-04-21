В Краснодаре маршруты патрулирования мобильных групп изменят в выходные дни
В ближайшие субботу и воскресенье в краевой столице скорректируют маршрут движения мобильных отрядов самоконтроля. Патрулирование также продолжится в усиленном режиме.
В графики добавят все прибрежные территории. Это места отдыха у воды или в зеленых зонах. Это сделают по поручению главы города Евгения Первышова.
– Даже в период «беспропускного окна» выезды на шашлыки или просто на природу запрещены. Все, кого патрули встретят в местах отдыха, уже не отделаются профилактической беседой, их ждет штраф, - сказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
Обращение с просьбой пресечь возможность доступа к местам отдыха также направлено всем владельцам земельных участков, через которые можно проехать к местам массового отдыха в Краснодаре.
- Также все прибрежные территории по выходным будут дополнительно патрулировать мобильные отряды самоконтроля. Всего за нарушения режима карантина в краевом центре выписали более 1000 штрафов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU