На Кубани задержали подозреваемого в угоне авто
В Усть-Лабинске местные жители выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. 33-летний местный житель неправомерно завладел авто потерпевшего.
Сообщение об угоне ВАЗ-2115 поступило на пульт централизованной охраны около 09:00. Ориентировку передали патрулям вневедомственной охраны Росгвардии.
Уже через пятнадцать минут машину нашли на парковке железнодорожного вокзала. Автомобилем управлял 33-летний местный житель. По внешним признакам он был пьян.
- Задержанного передали сотрудникам полиции для разбирательства. Ранее он уже был судим за разбой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU