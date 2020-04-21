21 Апр 2020 2020-04-21T11:29:47+03:00

На Кубани задержали подозреваемого в угоне авто Фото: Архив "КП"

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В Усть-Лабинске местные жители выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. 33-летний местный житель неправомерно завладел авто потерпевшего.

Сообщение об угоне ВАЗ-2115 поступило на пульт централизованной охраны около 09:00. Ориентировку передали патрулям вневедомственной охраны Росгвардии.

Уже через пятнадцать минут машину нашли на парковке железнодорожного вокзала. Автомобилем управлял 33-летний местный житель. По внешним признакам он был пьян.

- Задержанного передали сотрудникам полиции для разбирательства. Ранее он уже был судим за разбой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU