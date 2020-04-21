В Сочи возвращаются туристы из Таиланда

21 Апр 2020 2020-04-21T11:33:25+03:00

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Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет А-312 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока совершит посадку на курорте ориентировочно в 18.45 21 апреля.

Это вывозной рейс-самолетом на родину будут доставлены 202 российских туриста, которые вынуждены были задержаться на отдыхе в Юго-Восточной Азии из-за карантинных мер.

По данным Минтранса России, 134 пассажира рейса выйдут в Сочи.

- Еще 68 соотечественников затем продолжат путь в Ростов-на-Дону, где самолет ожидается примерно в 20.35.,-говорится в сообщении министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU