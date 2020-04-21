В Сочи возвращаются туристы из Таиланда
Самолет прибывает в Сочи 21 апреля вечером
Фото АК "Уральские авиалинии"
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Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет А-312 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Бангкока совершит посадку на курорте ориентировочно в 18.45 21 апреля.
Это вывозной рейс-самолетом на родину будут доставлены 202 российских туриста, которые вынуждены были задержаться на отдыхе в Юго-Восточной Азии из-за карантинных мер.
По данным Минтранса России, 134 пассажира рейса выйдут в Сочи.
- Еще 68 соотечественников затем продолжат путь в Ростов-на-Дону, где самолет ожидается примерно в 20.35.,-говорится в сообщении министерства.
ИСТОЧНИК KP.RU