21 Апр 2020 2020-04-21T11:54:25+03:00

В Краснодаре руководитель предприятия выплатил сотруднику задолженность по зарплате Фото: Архив "КП"

Работник не получал деньги с августа по ноябрь 2019 года

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В Краснодаре в отношении гендиректора ООО «Научно-производственная компания «Ирссинг» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненному (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Мужчина работает гендиректором предприятия, основным видом деятельности которого является производство химических продуктов. С августа по ноябрь 2019 года он не выплачивал деньги подчиненному сотруднику. В результате работник не получил 54 тысячи рублей.

- На ранней стадии предварительного следствия руководитель в полном объеме погасил перед подчиненным образовавшуюся задолженность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU