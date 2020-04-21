В Краснодаре руководитель предприятия выплатил сотруднику задолженность по зарплате
В Краснодаре в отношении гендиректора ООО «Научно-производственная компания «Ирссинг» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненному (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
Мужчина работает гендиректором предприятия, основным видом деятельности которого является производство химических продуктов. С августа по ноябрь 2019 года он не выплачивал деньги подчиненному сотруднику. В результате работник не получил 54 тысячи рублей.
- На ранней стадии предварительного следствия руководитель в полном объеме погасил перед подчиненным образовавшуюся задолженность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарском краю.
ИСТОЧНИК KP.RU