2020-04-21T12:21:34+03:00
Общество

Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 11 человек

Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае вновь увеличилось
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация краяФото: администрация края
Изменить размер текста:

Как стало известно от оперативного штаба региона, в крае скончались eщe три человека. Таким образом, общее число умерших от инфекции на Кубани возросло до 11.

В центральной райбольнице Лабинска скончалась женщина 82 лет. Она поступила в медучреждение 14 апреля с внебольничной двусторонней субтотальной пневмонией. Женщина находилась на аппарате ИВЛ. Пациентка имела заболевания сердца, была инвалидом 1-й группы. 16 апреля у женщины лабораторно подтвердилась опасная инфекция.

Второй летальный случай зафиксирован в Краснодаре. 61-летний местный житель умер в краевой клинической больнице №2. Он был доставлен туда 17 апреля с флегмоной, хронической болезнью почек, сахарным диабетом. Мужчина находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус ему подтвердили 17 апреля.

Третья смерть от коронавируса также произошла в краевом центре. Врачам не удалось спасти женщину 95 лет. 14 апреля ее госпитализировали в горбольницу №3 с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. 17 апреля у нее лабораторно подтвердился коронавирус.

Пациентка была в палате интенсивной терапии с ингаляцией кислородом. У нее были проблемы с сердцем и рак кишечника.

Напомним, в регионе увеличилось число заболевших - за последние сутки 44 новых случаев кoрoнавируса. Всего на Кубани 461 пациент с COVID-19.

ТАКЖЕ

Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 8 человек

Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае вновь увеличилось (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 800 предприятий нарушили карантин и открылись раньше времени
В Краснодаре проверят состояние 210 исторических зданий
Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома
ТВ-приставки нового поколения Wink+ становятся популярными на Юге
На Кубани мужчина во время карантина вышел из дома за продуктами, но украл их у 82-летней старушки
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Завершен ремонт железнодорожного тоннеля на пути между Сочи и Краснодаром
В Краснодарском крае семьям продлили ежемесячные выплаты на детей
В Армавире ювелир присваивал себе части драгоценных металлов заказчиков
В больницы Кубани поступило новое оборудование
В Сочи на телебашне зажглась надпись: «Берегите себя. Оставайтесь дома»
Салоны 600 трамваев, троллейбусов и автобусов ежедневно дезинфицируют в Краснодаре
Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 11 человек
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 апреля 2020 года: 44 новых заболевших, среди которых четырехмесячный ребенок
В Краснодаре руководитель предприятия выплатил сотруднику задолженность по зарплате
В Сочи возвращаются туристы из Таиланда
На Кубани задержали подозреваемого в угоне авто
В Краснодаре маршруты патрулирования мобильных групп изменят в выходные дни
В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу
В Крымске мужчина вынес с территории цеха трубные отводы
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 44 человек
Президент РФ поздравил краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летием
В Сочи сгорел одноэтажный барак