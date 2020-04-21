Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 11 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T12:21:34+03:00

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Как стало известно от оперативного штаба региона, в крае скончались eщe три человека. Таким образом, общее число умерших от инфекции на Кубани возросло до 11.

В центральной райбольнице Лабинска скончалась женщина 82 лет. Она поступила в медучреждение 14 апреля с внебольничной двусторонней субтотальной пневмонией. Женщина находилась на аппарате ИВЛ. Пациентка имела заболевания сердца, была инвалидом 1-й группы. 16 апреля у женщины лабораторно подтвердилась опасная инфекция.

Второй летальный случай зафиксирован в Краснодаре. 61-летний местный житель умер в краевой клинической больнице №2. Он был доставлен туда 17 апреля с флегмоной, хронической болезнью почек, сахарным диабетом. Мужчина находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус ему подтвердили 17 апреля.

Третья смерть от коронавируса также произошла в краевом центре. Врачам не удалось спасти женщину 95 лет. 14 апреля ее госпитализировали в горбольницу №3 с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. 17 апреля у нее лабораторно подтвердился коронавирус.

Пациентка была в палате интенсивной терапии с ингаляцией кислородом. У нее были проблемы с сердцем и рак кишечника.

Напомним, в регионе увеличилось число заболевших - за последние сутки 44 новых случаев кoрoнавируса. Всего на Кубани 461 пациент с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU