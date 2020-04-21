Салоны 600 трамваев, троллейбусов и автобусов ежедневно дезинфицируют в Краснодаре

21 Апр 2020 2020-04-21T12:35:40+03:00

Это делают перед выходом на линию и после возвращения в депо утром и вечером

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Ежедневно в краевой столице обрабатывают 213 единиц общественного транспорта КТТУ: 54 автобуса, 98 трамваев, 61 троллейбус. В таком же режиме дезинфицируют автобусы коммерческих перевозчиков. Обрабатывают 405 выходящих на линию автобусов.

- Транспорт дезинфицируют перед выходом на линию и после возвращения в депо утром и вечером. Кроме этого, обработку контактных поверхностей проводят на каждой конечной остановке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, общественный транспорт Краснодара во время карантина работает 6 часов в день, в двух режимах: с 06:00 до 09:00, а также с 17:00 до 20:00.

Масштабную дезинфекцию проводят по поручению главы Краснодара Евгения Первышова. Обработка проходит ежедневно, начиная с 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU