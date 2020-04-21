2020-04-21T13:13:28+03:00
Общество

В Сочи на телебашне зажглась надпись: «Берегите себя. Оставайтесь дома»

Так жителям напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции
Юлия БАРАНОВА
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На здании появилось «светящееся сердце». Фото пресс-службы мэрии СочиНа здании появилось «светящееся сердце». Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи организовали «световую» акцию, призывающую горожан к самоизоляции. Ее инициаторами стали специалисты сочинского филиала российской телерадиовещательной сети. После захода солнца на городской телебашне появляется светодиодная надпись: «Берегите себя. Оставайтесь дома».

- Мы хотим напомнить жителям, насколько важно сегодня соблюдать режим самоизоляции. Светящаяся надпись будет транслироваться на телебашне в вечернее время с 20:00 до 23:00 ежедневно, пока на территории Сочи не завершатся карантинные мероприятия, - сообщил начальник управления информатизации и связи городской администрации Руслан Кашапов.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, эту инициативу поддержали и сотрудники отелей курорта. Накануне вечером в одной из гостиниц погасили свет, оставив его лишь в 12 номерах. Таким образом, на здании появилось «светящееся сердце» - символ солидарности с горожанами во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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