2020-04-21T13:56:32+03:00
Здоровье

В больницы Кубани поступило новое оборудование

Его доставили в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2020 году на его реализацию в Краснодарском крае выделили 7,7 миллиардов рублей.

Так, краевая клиническая больница №1 и ККБ №2 получили пять аппаратов ультразвуковой диагностики. Общая стоимость оборудования составляет порядка 24,7 миллионов рублей.

- Уже идет установка аппаратов. После проведения тестовых работ они начнут работать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщили в краевом минздраве, ультразвуковой диагностический сканер позволяет не только исследовать состояние органов, но и отслеживать динамические процессы, такие как сердцебиение, пульсацию сосудов, скорость тока крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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