В больницы Кубани поступило новое оборудование
В 2020 году на его реализацию в Краснодарском крае выделили 7,7 миллиардов рублей.
Так, краевая клиническая больница №1 и ККБ №2 получили пять аппаратов ультразвуковой диагностики. Общая стоимость оборудования составляет порядка 24,7 миллионов рублей.
- Уже идет установка аппаратов. После проведения тестовых работ они начнут работать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщили в краевом минздраве, ультразвуковой диагностический сканер позволяет не только исследовать состояние органов, но и отслеживать динамические процессы, такие как сердцебиение, пульсацию сосудов, скорость тока крови.
ИСТОЧНИК KP.RU