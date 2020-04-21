В Армавире ювелир присваивал себе части драгоценных металлов заказчиков

21 Апр 2020 2020-04-21T13:29:28+03:00

Из них он изготавливал новые изделия, которые затем продавал

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В полицию Армавира обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что после ремонта ювелирных изделий в одной из городских мастерских она заметила недостающие элементы в украшениях.

Правоохранители задержали 40-летнего местного жителя. Как высинилось, он пять лет, работая ювелиром, переплавлял золотые украшения заказчиков и присваивал часть драгоценного металла. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

- Была установлена причастность подозреваемого к девяти аналогичным преступлениям. Украшения он переплавлял и изготавливал новые изделия, которые затем продавал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU