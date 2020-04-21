В Краснодарском крае семьям продлили ежемесячные выплаты на детей

21 Апр 2020 2020-04-21T13:54:57+03:00

Для этого местные жители не обращались в МФЦ

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В Краснодарском крае социальные пособия, срок выплаты которых истекает до 1 октября 2020 года, продлятся автоматически. Изменения затронут выплаты нуждающимся семьям на первого ребенка, родившегося не ранее 1 января 2018 года.

Всего 135 тысячам кубанских семей продлили пособия. Для этого местные жители не обращались в МФЦ.

- Внесены изменения и в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 1 апреля по 1 октября она продлевается в том же размере на следующие шесть месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее решению губернатора малоимущие семьи получили единовременное пособие на общую сумму 552 миллиона рублей. Выплата приходит автоматически для жителей, которые состоят на учете в соцзащите и получавшим ГСП.

ИСТОЧНИК KP.RU