Завершен ремонт железнодорожного тоннеля на пути между Сочи и Краснодаром

21 Апр 2020 2020-04-21T14:16:28+03:00

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Ремонт железнодорожного тоннеля на участке Чинары-Чилипси, расположенном на пути следования из Краснодара в Сочи, завершен.

- Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После более чем 40-летней эксплуатации он потребовал капитального ремонта,-сообщает пресс-служба РЖД.

Ремонтные работы на этом участке дороги начаты 14 января 2020 года.

В этот период составы в сочинском направлении ходили по измененному графику,- в частности останавливалось движение поездов дальнего следования на участке Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ — Туапсе.

Первый после ремонта пассажирский поезд пройдет по обновленному участку 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU