Завершен ремонт железнодорожного тоннеля на пути между Сочи и Краснодаром
Ремонт железнодорожного тоннеля на участке Чинары-Чилипси, расположенном на пути следования из Краснодара в Сочи, завершен.
- Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После более чем 40-летней эксплуатации он потребовал капитального ремонта,-сообщает пресс-служба РЖД.
Ремонтные работы на этом участке дороги начаты 14 января 2020 года.
В этот период составы в сочинском направлении ходили по измененному графику,- в частности останавливалось движение поездов дальнего следования на участке Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ — Туапсе.
Первый после ремонта пассажирский поезд пройдет по обновленному участку 22 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU