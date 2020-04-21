Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Инцидент произошел 13 апреля в здании крымского МРЭО ГИБДД между старшим инспектором экзаменационного подразделения по Крымскому, Абинскому и Северскому районам Краснодарского края 34-летней Аленой А. и бывшей старшей участковой уполномоченной полиции по Крымскому району 38-летней Екатериной С.
- Прямо в здании экзаменационного отдела при ГИБДД драка и произошла, - сообщает "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Девчонки драли друг друга за волосы. Но в больницу в итоге никто из них не обратился.
Позже стало известно, что на момент конфликта, старшая участковая Екатерина С. уже не числилась в служебном составе полиции. Рапорт о ее увольнении был оформлен еще 3 марта, то есть больше, чем за месяц до драки.
Источник "КП"- Кубань" предположил, что бывшая полицейская напала на сослуживицу из-за результатов экзамена на права.
- Видимо, завалила тест, а та не пошла на уступки, - пояснил он.
После инцидента в отделе полиции по Крымскому району назначили служебную проверку. Но сами участницы драки заявления друг на друга подавать не стали.
ИСТОЧНИК KP.RU