Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД

21 Апр 2020 2020-04-21T16:09:36+03:00

Причиной конфликта мог стать проваленный одной из них экзамен на права

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Инцидент произошел 13 апреля в здании крымского МРЭО ГИБДД между старшим инспектором экзаменационного подразделения по Крымскому, Абинскому и Северскому районам Краснодарского края 34-летней Аленой А. и бывшей старшей участковой уполномоченной полиции по Крымскому району 38-летней Екатериной С.

- Прямо в здании экзаменационного отдела при ГИБДД драка и произошла, - сообщает "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Девчонки драли друг друга за волосы. Но в больницу в итоге никто из них не обратился.

Позже стало известно, что на момент конфликта, старшая участковая Екатерина С. уже не числилась в служебном составе полиции. Рапорт о ее увольнении был оформлен еще 3 марта, то есть больше, чем за месяц до драки.

Источник "КП"- Кубань" предположил, что бывшая полицейская напала на сослуживицу из-за результатов экзамена на права.

- Видимо, завалила тест, а та не пошла на уступки, - пояснил он.

После инцидента в отделе полиции по Крымскому району назначили служебную проверку. Но сами участницы драки заявления друг на друга подавать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU