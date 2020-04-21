2020-04-21T14:37:15+03:00
Общество

МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест

В линейке продуктов МегаФона появились новые сервисы для удаленного доступа сотрудников компаний к корпоративным ресурсам
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: МегаФон.Фото: МегаФон.
Изменить размер текста:

Эти решения активно используются в самом МегаФоне и позволили за несколько дней перевести на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников без нарушения бизнес-процессов.

Продукты для удаленной работы сейчас наиболее актуальны для бизнеса. МегаФон уже в первые дни после введения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам оставаться на связи с сотрудниками. Теперь компаниям необходимы комплексные решения, которые позволят работать в таком режиме продолжительное время.

«Мы внимательно следим за потребностями бизнеса и стараемся предложить максимально удобные решения, которые помогут работать в сложившихся нестандартных условиях. С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников МегаФона. IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов. Я уверен, что эти решения будут актуальны и после окончания режима вынужденной самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, а в случае необходимости у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», – говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами. С помощью VDI можно конфигурировать рабочие места исходя из бизнес-задач. Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.

Для малого и среднего бизнеса оптимальным решением является служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS), благодаря более простому внедрению и невысоким финансовым затратам. Это самый распространенный способ предоставления удаленного доступа для сотрудников. В зависимости от набора ПО они могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к таким корпоративным системам, как 1С, SAP, CRM.

Оба продукта созданы на базе собственной платформы «МегаФон Облако». Используя их, клиенты автоматически получают все преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность, поддержку. Плюсами решений МегаФона является скорость разворачивания удаленных рабочих мест. Так, подготовка облачной инфраструктуры на базе RDS занимает всего один день. Для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуется всего несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 800 предприятий нарушили карантин и открылись раньше времени
В Краснодаре проверят состояние 210 исторических зданий
Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома
ТВ-приставки нового поколения Wink+ становятся популярными на Юге
На Кубани мужчина во время карантина вышел из дома за продуктами, но украл их у 82-летней старушки
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Завершен ремонт железнодорожного тоннеля на пути между Сочи и Краснодаром
В Краснодарском крае семьям продлили ежемесячные выплаты на детей
В Армавире ювелир присваивал себе части драгоценных металлов заказчиков
В больницы Кубани поступило новое оборудование
В Сочи на телебашне зажглась надпись: «Берегите себя. Оставайтесь дома»
Салоны 600 трамваев, троллейбусов и автобусов ежедневно дезинфицируют в Краснодаре
Число погибших от коронавируса в Краснодарском крае выросло до 11 человек
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 апреля 2020 года: 44 новых заболевших, среди которых четырехмесячный ребенок
В Краснодаре руководитель предприятия выплатил сотруднику задолженность по зарплате
В Сочи возвращаются туристы из Таиланда
На Кубани задержали подозреваемого в угоне авто
В Краснодаре маршруты патрулирования мобильных групп изменят в выходные дни
В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу
В Крымске мужчина вынес с территории цеха трубные отводы
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 44 человек
Президент РФ поздравил краснодарский театр драмы имени Горького со 100-летием
В Сочи сгорел одноэтажный барак