2020-04-21T14:45:03+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина во время карантина вышел из дома за продуктами, но украл их у 82-летней старушки

Женщина шла с покупками домой
Виталий КАРНАУХ
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Спустя семь дней женщина обратилась в полицию.Спустя семь дней женщина обратилась в полицию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В один из карантинных дней 82-летняя пенсионерка из Тихорецка Елизавета Маркова (имя и фамилия изменены – авт.), решила выйти в магазин за продуктами. Все это время женщина находилась дома, соблюдая запрет на передвижение без необходимости. Так что у подъезда многоэтажки, в которой она живет, нельзя теперь встретить сидящих на лавочке местных бабушек – все порядочные граждане находятся на самоизоляции.

Ближайший продуктовый магазин находится совсем недалеко, в нескольких кварталах. В него и пошла Елизавета Маркова. Купила все необходимое, сложила в сумку и вышла. По пути к дому она встретила неизвестного мужчину, который, подбежав к старушке, вырвал из ее рук сумку с продуктами и документами.

- Спустя семь дней женщина обратилась в полицию. Правоохранители смогли отыскать злоумышленника, им оказался ранее судимый 57-летний житель станицы Новоромановской, что в Тихорецком районе, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Он также добавил, что судить бабушку и грабителя за нарушение карантина не будут, так как они оба покинули свои жилища для похода в магазин. А вот грабителю предстоит ответить за то, что он украл сумку с продуктами. Мужчина задержан, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК – «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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