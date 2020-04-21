ТВ-приставки нового поколения Wink+ становятся популярными на Юге

21 Апр 2020 2020-04-21T15:09:03+03:00

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Универсальное устройство под управлением операционной системы Android подключается по Wi-Fi не только к сети «Ростелекома», но и к сетям других провайдеров, то есть в любом месте, где есть интернет. При этом приставку можно легко брать с собой в поездку, на дачу или в гости — при подключении к новому оператору она продолжит работать со всем доступным абоненту контентом.

Еще одним важным преимуществом OTT-приставки выступает возможность подключать ее без проводов. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет использовать устройство как с роутерами в диапазонах 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Последняя частота сегодня является менее загруженной и рекомендуется производителем. При отсутствии беспроводной связи гаджет легко подключается традиционным способом.

Помимо возможности смотреть цифровой видеосервис Wink обладателям приставки будут доступны другие услуги и приложения как от «Ростелекома», так и от партнеров. В настоящее время устройство содержит приложение от компании для управления «Умным домом» и партнерское приложение «Литрес» для прослушивания аудиокниг. Технические возможности приставки позволяют на ее основе построить полноценный мультимедийный центр и подключать практически любой игровой или образовательный сервис, а также посещать интернет-магазины и смотреть различный контент в интернете.

- В нашей семье двое детей, мы живем в доме. На Smart-телевизоре, который установлен в холле есть приложение Wink, дети к нему привыкли и с удовольствием смотрят развлекательный и образовательный контент. Недавно решили установить детям в их комнате отдельный телевизор, и приставка Wink+ очень в этом помогла — быстро, удобно, без лишних проводов, дрели и мусора, — поделился Александр Балановский, клиент «Ростелекома» из Краснодара.

Геймеры также по достоинству смогут оценить возможности приставки нового поколения. Недавно в ней появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU. Перейти от просмотра телеканалов или фильмов к игре можно за считанные секунды, а уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX создаст полное ощущение реальности. Таким образом, сервис облачных игр превращает компактную ТВ-приставку Wink+ в полноценную альтернативу дорогостоящему игровому компьютеру.

- Мы продолжаем развивать экосистему удобных и простых сервисов и услуг, адаптированных под потребности клиентов. Наша приставка Wink+ имеет гибкую операционную систему на базе Android, поэтому пользователь может настраивать продукт под себя, выбирая его наполнение из магазина приложений. Более того, уже сегодня привычный телевизор благодаря современной приставке может стать большим экраном для продвинутых компьютерных игр, которые требуют высокой производительности, — отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Юг».

В стоимость приставки включен доступ к комплексному пакету «Максимум» (ТВ и видео по подписке) и Подписка на видео «AMEDIATEKA Home of HBO» на 30 дней. Контент доступен в цифровом формате, HD и Ultra HD (4K) качестве. Также пользователь получит возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов первого и второго мультиплексов на все время пользования услугой. Приобрести приставку можно в офисах «Ростелекома» или заказать с бесплатной доставкой здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU