Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома

21 Апр 2020 2020-04-21T15:38:15+03:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал усилить работу мобильных отрядов самоконтроля, которые патрулируют улицы во время карантина, проверяют пропуска, ведут разъяснительные беседы и штрафуют нарушителей.

- У нас сегодня нет других задач, кроме как удержать людей дома. Однако интернет полон видео, где люди гуляют на улицах, возле рек. Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна, – заявил глава региона.

На сегодняшний день улицы Краснодарского края патрулируют 1177 отрядов, в которые входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и представители общественных движений.

Вениамин Кондратьев поручил глава муниципалитетов лично возглавить работу отрядов. Кроме того, сохраняется контроль на въездах в регион, где всем прибывающим сообщают о необходимости 14-дневной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU