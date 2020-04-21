Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал усилить работу мобильных отрядов самоконтроля, которые патрулируют улицы во время карантина, проверяют пропуска, ведут разъяснительные беседы и штрафуют нарушителей.
- У нас сегодня нет других задач, кроме как удержать людей дома. Однако интернет полон видео, где люди гуляют на улицах, возле рек. Если уровень самоизоляции не растет, а количество отрядов растет, такая работа не нужна, – заявил глава региона.
На сегодняшний день улицы Краснодарского края патрулируют 1177 отрядов, в которые входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и представители общественных движений.
Вениамин Кондратьев поручил глава муниципалитетов лично возглавить работу отрядов. Кроме того, сохраняется контроль на въездах в регион, где всем прибывающим сообщают о необходимости 14-дневной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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