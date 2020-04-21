В Краснодаре проверят состояние 210 исторических зданий

21 Апр 2020 2020-04-21T16:38:42+03:00

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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кубани в 2020 году планирует исследовать 210 исторических зданий Краснодара. Специалисты оценят их текущее техническое состояние.

Проверки грозят нерадивым собственникам штрафами или даже изъятием недвижимости, ведь содержание объектов возложено именно на них. На каждое здание будет выдан акт технического состояния, в котором укажут виды необходимых работ и сроки их выполнения.

– К настоящему моменту контрольные мероприятия осуществлены в отношении 61 объекта культурного наследия, охранные документы направлены их собственникам и пользователям. Полнота и своевременность реставрационных работ взята на особый контроль, – отметил заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU