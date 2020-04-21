В Краснодаре 800 предприятий нарушили карантин и открылись раньше времени

21 Апр 2020 2020-04-21T17:08:28+03:00

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Более 800 предприятий в Краснодарском крае возобновили свою работу, нарушая карантин. Среди них магазины одежды, кофейни, ломбарды и парикмахерские, сообщают в пресс-службе администрации региона. Всем им грозит приостановление деятельности на 90 дней и штраф.

Кроме того, проверки показали, что не все кафе и рестораны, которые работают на вынос, соблюдают санитарные требования. В крае разработают конкретный регламент работы таких заведений.

– Мы не против того, чтобы заведения общепита работали в режиме доставки или обслуживания на вынос. Но туда все равно заходят люди, пока ждут заказ, занимают столики или создают очередь. Это небезопасно и мне непонятна такая позиция собственников. Есть рестораны, которые закрыты по-честному. И мы будем стараться поддерживать их после карантина. Но за теми, кто юлит, будем строго следить, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 18 апреля в регионе разрешена работа СТО, ветеринарных клиник. С 20 апреля начали работу в «беспропускное окно» с 10 до 16 часов химчистки, ремонты одежды, обуви, бытовой и компьютерной техники, разрешена розничная торговля автодеталями. При этом в обычном режиме могут работать производители мебели, текстильных изделий, одежды, обуви, изделий из пробки и дерева, а также предприятия, обрабатывающие древесину.

ИСТОЧНИК KP.RU