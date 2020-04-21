2020-04-21T17:25:58+03:00
Общество

Ипотека с доставкой на дом

«ЮгСтройИмпериал» и «Сбербанк» впервые в ЮФО провели дистанционную сделку с оформлением ипотеки
Иван Егоров
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Фото: ГК «ЮгСтройИмпериал».Фото: ГК «ЮгСтройИмпериал».
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Застройщик ЮгСтройИмпериал впервые на Юге России предложил услугу «ипотека с доставкой на дом». Клиентам компании больше не нужно приезжать в банк – все необходимые документы доставят домой. Сотрудник, обеспеченный средствами индивидуальной защиты, приезжает к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде.

Первая подобная сделка состоялась в Краснодаре дома у дольщика компании «ЮгСтройИмпериал» по приобретению квартиры в микрорайоне «Родные Просторы».

- Сегодня на первый план выходят безопасность и удобство общения. Люди могут воспользоваться специально разработанными сервисами ЮгСтройИмпериала, чтобы выбрать и приобрести квартиру легко и быстро. Возможность заключать сделки с ипотекой удаленно – это большое преимущество для наших клиентов в сложившейся ситуации, и мы рады быть первыми на Юге России, кто воплотил это в жизнь, - комментирует исполнительный директор ГК «ЮгСтройИмпериал» Николай Зиновьев.

Процедура оформления ипотеки на квартиру в одном из комплексов «ЮгСтройИмпериал» без визита в банк состоит из нескольких этапов:

Благодаря этому механизму, клиенту не нужно выходить из своего дома, документы он получает на электронную почту после регистрации в Росреестре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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