За нарушение карантина на Кубани оштрафовали 1900 человек

21 Апр 2020 2020-04-21T17:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 31 марта в Краснодарском крае введен карантин. Вместе с ним серьезно ограничено передвижение граждан, действует пропускной режим. Власти и медики просят всех оставаться дома, чтобы избежать вспышки коронавируса.

За соблюдением карантина следят мобильные отряды самоконтроля, в которые входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и общественники. Они проводят разъяснительные беседы, а злостные нарушители получают штрафы. На сегодняшний день судом признаны нарушителями карантина более 1900 человек – они находились на улице далеко от дома без веских причин.

- Всего с момента введения карантина в суды края поступило более 3700 дел об административном правонарушении по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ. Из них уже рассмотрено порядка 2300. Приостановлена деятельность 108 предприятий. Наказание в виде административного штрафа применено в отношении 1897 лиц в размере от 1000 рублей, - сообщили в краевом оперативном штабе.

За повторное нарушение карантина предусмотрены повышенные штрафы – от 15 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам в таком случае грозит не только крупный штраф, но и административное приостановление деятельности до 90 суток.

Напомним, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что все деньги от штрафов будут направлены на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU