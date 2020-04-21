ВТБ в Краснодарском крае выдал первые жилищные кредиты под 6,5%

21 Апр 2020 2020-04-21T17:38:40+03:00

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Жилищные кредиты общей суммой более 13,5 млн рублей были предоставлены заемщикам в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В рамках льготной программы пять клиентов банка приобрели недвижимость стоимостью 25,8 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита в Краснодарском крае составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

- На прошлой неделе ВТБ анонсировал старт новой госпрограммы для ипотечных заемщиков под 6,5%. И уже сегодня мы первыми из всех финансовых учреждений на Кубани реализовали сделки на льготных условиях. Для населения края это станет отличным подспорьем в приобретении комфортного жилья по исторически низкой ставке, - прокомментировал Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым в стране начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования. Каждый пятый жилищный кредит в Краснодарском крае приходится на ВТБ. С начала года ипотечный портфель регионального операционного офиса достиг 41 млрд рублей (на 1 марта).

ИСТОЧНИК KP.RU