В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС

21 Апр 2020 2020-04-21T18:30:45+03:00

Они потребовали с женщины-водителя 45 тысяч рублей

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Два инспектора ГИБДД Геленджика попались на взятке в 45 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ночь на 13 ноября остановились у припаркованной «Тойоты», за рулем которой находилась 28-летняя девушка.

Они почувствовали запах алкоголя, но вместо расследования и освидетельствования, предложили ей передать им 45 тысяч рублей, чтобы не привлекать ее к ответственности.

- На требования полицейских женщина согласилась и той же ночью передала знакомому обвиняемых, неосведомленному об их преступных намерениях требуемую сумму для последующей передачи сотрудникам ДПС, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Факт передачи взятки выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. 24 и 39-летнего полицейских обвинили в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору. Они находятся под домашним арестом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU