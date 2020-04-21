2020-04-21T18:30:45+03:00
Общество

В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС

Они потребовали с женщины-водителя 45 тысяч рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Архив КПФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Два инспектора ГИБДД Геленджика попались на взятке в 45 тысяч рублей. Сотрудники полиции в ночь на 13 ноября остановились у припаркованной «Тойоты», за рулем которой находилась 28-летняя девушка.

Они почувствовали запах алкоголя, но вместо расследования и освидетельствования, предложили ей передать им 45 тысяч рублей, чтобы не привлекать ее к ответственности.

- На требования полицейских женщина согласилась и той же ночью передала знакомому обвиняемых, неосведомленному об их преступных намерениях требуемую сумму для последующей передачи сотрудникам ДПС, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Факт передачи взятки выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. 24 и 39-летнего полицейских обвинили в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору. Они находятся под домашним арестом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все кладбища Краснодарского края будут закрыты на Радоницу из-за коронавируса
«Впереди июнь и июль, к ним нужно готовиться»: известный астролог рассказала, когда будет пик кризиса
Стало известно, когда в России может появиться вакцина от коронавируса
В Краснодаре поймали и наказали водителя КамАЗа, вывалившего мусор на берегу Кубани
Министр спорта Кубани Андрей Марков перешел на повышение в Минспорта России
Ремонт тоннеля завершен: Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи возобновится 22 апреля
В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС
ВТБ в Краснодарском крае выдал первые жилищные кредиты под 6,5%
За нарушение карантина на Кубани оштрафовали 1900 человек
Ипотека с доставкой на дом
В Краснодаре 800 предприятий нарушили карантин и открылись раньше времени
В Краснодаре проверят состояние 210 исторических зданий
Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома