Ремонт тоннеля завершен: Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи возобновится 22 апреля

21 Апр 2020 2020-04-21T18:46:44+03:00

Ласточки будут снова курсировать между Сочи и Краснодаром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда не ходили через Туапсе с 14 января

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В горах Краснодарского края недалеко от Туапсе завершен ремонт Лысогорского железнодорожного тоннеля между станциями Чинары и Чилипси. Работы на этом участке велись с 14 января, из-за чего многие поезда поменяли свои маршруты в обход участка Горячий Ключ - Туапсе, прекратилось сообщение «Ласточек» между Краснодаром и Сочи.

- 22 апреля по этому участку, после трехмесячного перерыва впервые проследует пассажирский поезд, - сообщают в пресс-службе СКЖД.

Лысогорский тоннель протяженностью около трех километров был построен в 1978 году. Износ конструкций на этом сложном горно-геологическом участке вызвала коррозия. Каждый день на объекте работали от 80 до 120 человек.

- Выполнена укладка пути, который позволит обеспечить плавность хода, увеличить скорость движения поездов и, следовательно, сократить время пассажиров в пути. Немаловажно и то, что данная технология практически не требует текущего содержания, - рассказали в СКЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU