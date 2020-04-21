2020-04-21T18:46:44+03:00
Общество

Ремонт тоннеля завершен: Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи возобновится 22 апреля

Поезда не ходили через Туапсе с 14 января
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Ласточки будут снова курсировать между Сочи и КраснодаромЛасточки будут снова курсировать между Сочи и КраснодаромФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В горах Краснодарского края недалеко от Туапсе завершен ремонт Лысогорского железнодорожного тоннеля между станциями Чинары и Чилипси. Работы на этом участке велись с 14 января, из-за чего многие поезда поменяли свои маршруты в обход участка Горячий Ключ - Туапсе, прекратилось сообщение «Ласточек» между Краснодаром и Сочи.

- 22 апреля по этому участку, после трехмесячного перерыва впервые проследует пассажирский поезд, - сообщают в пресс-службе СКЖД.

Лысогорский тоннель протяженностью около трех километров был построен в 1978 году. Износ конструкций на этом сложном горно-геологическом участке вызвала коррозия. Каждый день на объекте работали от 80 до 120 человек.

- Выполнена укладка пути, который позволит обеспечить плавность хода, увеличить скорость движения поездов и, следовательно, сократить время пассажиров в пути. Немаловажно и то, что данная технология практически не требует текущего содержания, - рассказали в СКЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все кладбища Краснодарского края будут закрыты на Радоницу из-за коронавируса
«Впереди июнь и июль, к ним нужно готовиться»: известный астролог рассказала, когда будет пик кризиса
Стало известно, когда в России может появиться вакцина от коронавируса
В Краснодаре поймали и наказали водителя КамАЗа, вывалившего мусор на берегу Кубани
Министр спорта Кубани Андрей Марков перешел на повышение в Минспорта России
Ремонт тоннеля завершен: Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи возобновится 22 апреля
В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС
ВТБ в Краснодарском крае выдал первые жилищные кредиты под 6,5%
За нарушение карантина на Кубани оштрафовали 1900 человек
Ипотека с доставкой на дом
В Краснодаре 800 предприятий нарушили карантин и открылись раньше времени
В Краснодаре проверят состояние 210 исторических зданий
Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома