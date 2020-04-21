Министр спорта Кубани Андрей Марков перешел на повышение в Минспорта России
Там он возглавит департамент государственного регулирования в сфере спорта
Андрей Марков ушел на повышение Фото: минспорта Кубани
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Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края официально сообщило об уходе с должности министра Андрея Маркова. Он продолжит госслужбу в федеральном министерстве спорта.
- Он возглавит департамент государственного регулирования в сфере спорта Минспорта России, - уточнили в региональном министерстве.
Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Сергей Мясищев, а имя нового министра назовет губернатор уже после окончания карантина и пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU