2020-04-21T18:55:27+03:00
Спорт

Министр спорта Кубани Андрей Марков перешел на повышение в Минспорта России

Там он возглавит департамент государственного регулирования в сфере спорта
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Андрей Марков ушел на повышение Фото: минспорта КубаниАндрей Марков ушел на повышение Фото: минспорта Кубани
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Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края официально сообщило об уходе с должности министра Андрея Маркова. Он продолжит госслужбу в федеральном министерстве спорта.

- Он возглавит департамент государственного регулирования в сфере спорта Минспорта России, - уточнили в региональном министерстве.

Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Сергей Мясищев, а имя нового министра назовет губернатор уже после окончания карантина и пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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