В Краснодаре поймали и наказали водителя КамАЗа, вывалившего мусор на берегу Кубани

21 Апр 2020 2020-04-21T20:32:16+03:00

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Жители СНТ «Гидростроитель» в Краснодаре сообщили о том, что неизвестный водитель КамАЗа свалил на берегу Кубани мусор. При этом по пути мужчина проехал несколько оборудованных площадок для отходов, но не стал ими пользоваться. Однако уйти безнаказанным за загрязнение природы нарушителю порядка не удалось.

Мужчина вывалил мусор на берегу Кубани

- Мужчина попал в камеры, установленные на одном из домов. 21 апреля администрация Прикубанского округа нашла мусорщика. Его оштрафовали и заставили убрать отходы, - сообщает портал «Южные дела» со ссылкой на сообщение администрации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU