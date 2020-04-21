2020-04-21T20:42:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в России может появиться вакцина от коронавируса

Медики заявили о том, что препарат в хорошей стадии готовности
Виталий КАРНАУХ
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Разработкой противовирусной вакцины занимаются ученые всего мира.Разработкой противовирусной вакцины занимаются ученые всего мира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник известный врач Александр Мясников заявил, что 1 июня врачи приступят к клиническим испытаниям. Над вакциной работает Минздрав. Но значит ли это, что желанный препарат практически готов и как скоро им можно будет лечить заболевших коронаврисуом?

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов рассказал сайту KP.RU, что клинические испытания вакцины могут занять больше болугода.

- Вот эти самые доклинические и клинические испытания покажут, пригоден или нет новый препарат, - заявил Коновалов.

Стоит отметить, что над разработкой противовирусной вакцины работают ученые всего мира. Так, во многих странах создано более 35 специальных лабораторий.

Заведующий сектором кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Николай Никитин также рассказал KP.RU, что только в России есть около десятка разновидностей разработок вакцины.

- Вакцина, разработанная при Роспотребнадзоре, вскоре будет переведена на стадию клинических испытаний. Сейчас многие лаборатории включились в эту работу, - отметил Никитин.

Он также подчеркнул, что на стадии испытаний многие вариации вакцины окажутся малоэффективными, у многих выявят недоработки, поэтому придется вернуться к начальным этапа создания препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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