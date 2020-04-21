«Впереди июнь и июль, к ним нужно готовиться»: известный астролог рассказала, когда будет пик кризиса
На радио «Комсомольская правда» запустили новое утреннее шоу, в котором ведущая Арина Шарапова «заглядывает» на чашку чая к своим известным друзьям. Сегодня ее собеседницей стала астролог Василиса Володина, передает KP.RU.
Она напомнила радиоведущей о том, что в прошлом году предвещала в 2020-м большое количество затмений.
- Они сбивают привычный ход событий. Сейчас прошли два из шести затмений, впереди июнь и июль, к ним необходимо готовиться, - заявила Володина в эфире.
Поэтому астролог советует не использовать свои запасы, а наоборот – делать их. По ее мнению, до середины лета ситуация не облегчится. Однако ключевые точки, уверяет Василиса, мы уже прошли – это январь и апрель.
- Я должна сказать, что будет период времени гораздо волнительнее текущего месяца, это вторая половина июня. Вообще это время собирает и затмения, и соединение двух планет – Юпитера и Плутона, поэтому середина лета будет очень непростой, - заключила Василиса Володина в разговоре с Ариной Шараповой.
ИСТОЧНИК KP.RU