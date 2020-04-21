«Впереди июнь и июль, к ним нужно готовиться»: известный астролог рассказала, когда будет пик кризиса

21 Апр 2020 2020-04-21T21:31:00+03:00

Она напомнила радиоведущей о том, что в прошлом году предвещала в 2020-м большое количество затмений. Фото: Личный архив героя публикации

Василиса Володина также заявила, когда он закончится

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На радио «Комсомольская правда» запустили новое утреннее шоу, в котором ведущая Арина Шарапова «заглядывает» на чашку чая к своим известным друзьям. Сегодня ее собеседницей стала астролог Василиса Володина, передает KP.RU.

Она напомнила радиоведущей о том, что в прошлом году предвещала в 2020-м большое количество затмений.

- Они сбивают привычный ход событий. Сейчас прошли два из шести затмений, впереди июнь и июль, к ним необходимо готовиться, - заявила Володина в эфире.

Поэтому астролог советует не использовать свои запасы, а наоборот – делать их. По ее мнению, до середины лета ситуация не облегчится. Однако ключевые точки, уверяет Василиса, мы уже прошли – это январь и апрель.

- Я должна сказать, что будет период времени гораздо волнительнее текущего месяца, это вторая половина июня. Вообще это время собирает и затмения, и соединение двух планет – Юпитера и Плутона, поэтому середина лета будет очень непростой, - заключила Василиса Володина в разговоре с Ариной Шараповой.

ИСТОЧНИК KP.RU