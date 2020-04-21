2020-04-21T21:34:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Все кладбища Краснодарского края будут закрыты на Радоницу из-за коронавируса

С 18 по 30 апреля разрешены только погребения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Кладбища будут закрыты до 30 апреляКладбища будут закрыты до 30 апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все кладбища Краснодарского края будут закрыты до 30 апреля. Исключением не станет и Радоница – традиционный день поминовения усопших, который обычно объявляют выходным. Попасть на кладбища в дни карантина смогут только похоронные процессии.

- В целях предотвращения угрозы на территории края новой коронавирусной инфекции, с 18 по 30 апреля ограничивается посещение кладбищ, за исключением случаев связанных с погребением, - говорится в постановлении губернатора.

В пресс-службе администрации Краснодарского края отмечают, что помянуть усопших в Радоницу можно будет у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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