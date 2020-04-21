«Внутренний туризм восстановится первым, насчет выездного пока неизвестно»: в туриндустрии рассказали о состоянии отрасли в период кризиса

21 Апр 2020 2020-04-21T22:22:24+03:00

Деньги за уже забронированные места в отелях и гостиницах возможность вернуть есть. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В радиостудии «Комсомольской правды» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о состоянии туротрасли в период пандемии и кризиса. Так, до июня российские курорты на побережье закрыты, а майские праздники россияне вынуждены провести в самоизоляции, пишет сайт KP.RU.

- На лето и осень уже началось бронирование билетов в турфирмах. Поэтому внутренний туризм восстановится первым, насчет выездов заграницу пока ничего не могу сказать, - заявил Юрий Барзыкин.

Он также заявил, что деньги за уже забронированные места в отелях и гостиницах возможность вернуть есть, вопрос лишь в том, как скоро. По его мнению, предоплата – это лишь символическая сумма, чтобы закрепить бронь за тем или иным туристом. Барзыкин выразил надежду, что с июля внутренний туризм войдет в привычное русло.

ИСТОЧНИК KP.RU