2020-04-21T22:22:24+03:00
Туризм

«Внутренний туризм восстановится первым, насчет выездного пока неизвестно»: в туриндустрии рассказали о состоянии отрасли в период кризиса

О перспективах туризма говорили на радио «Комсомольская правда»
Виталий КАРНАУХ
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Деньги за уже забронированные места в отелях и гостиницах возможность вернуть есть.Деньги за уже забронированные места в отелях и гостиницах возможность вернуть есть.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В радиостудии «Комсомольской правды» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о состоянии туротрасли в период пандемии и кризиса. Так, до июня российские курорты на побережье закрыты, а майские праздники россияне вынуждены провести в самоизоляции, пишет сайт KP.RU.

- На лето и осень уже началось бронирование билетов в турфирмах. Поэтому внутренний туризм восстановится первым, насчет выездов заграницу пока ничего не могу сказать, - заявил Юрий Барзыкин.

Он также заявил, что деньги за уже забронированные места в отелях и гостиницах возможность вернуть есть, вопрос лишь в том, как скоро. По его мнению, предоплата – это лишь символическая сумма, чтобы закрепить бронь за тем или иным туристом. Барзыкин выразил надежду, что с июля внутренний туризм войдет в привычное русло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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