Первомайских профсоюзных митингующих переместят в интернет

21 Апр 2020 2020-04-21T22:54:34+03:00

Дистанционный формат будет состоять в виде интерактивных акций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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От очных праздничных первомайских митингов независимые профсоюзы отказались из-за коронавируса. Об этом стало известно 21 апреля. С заявлением выступил заместитель председателя Российской Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков, пишет сайт KP.RU.

- Уверен, количество участников в интернете будет не меньше, чем при уличных акциях, - заявил Шершуков.

Он отметил, что дистанционный формат будет состоять в виде интерактивных акций. Кстати, сейчас Федерация независимых профсоюзов – самое крупное российское объединение, в котором состоит около 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU