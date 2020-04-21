2020-04-21T22:54:34+03:00
Общество

Первомайских профсоюзных митингующих переместят в интернет

Дистанционный формат ввели из-за коронавируса
Виталий КАРНАУХ
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Дистанционный формат будет состоять в виде интерактивных акций.Дистанционный формат будет состоять в виде интерактивных акций.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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От очных праздничных первомайских митингов независимые профсоюзы отказались из-за коронавируса. Об этом стало известно 21 апреля. С заявлением выступил заместитель председателя Российской Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков, пишет сайт KP.RU.

- Уверен, количество участников в интернете будет не меньше, чем при уличных акциях, - заявил Шершуков.

Он отметил, что дистанционный формат будет состоять в виде интерактивных акций. Кстати, сейчас Федерация независимых профсоюзов – самое крупное российское объединение, в котором состоит около 20 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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