Жители Кубани могут оплачивать ЖКУ, не выходя из дома

22 Апр 2020 2020-04-22T07:33:02+03:00

В условиях пандемии такой формат оплаты становится наиболее предпочтительным

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В период распространения коронавируса жителям Краснодарского края рекомендуется оплачивать все платежи только через Интернет. В условиях пандемии такой формат оплаты становится предпочтительным.

Лучше оплачивать ЖКУ, аренду, налоги дистанционно, через безналичные платежи. Для этого можно использовать онлайн-сервисы банков, личные кабинеты, мобильные приложения.

Есть несколько способов оплаты ЖКУ. Деньги можно перевести в личном кабинете банка, на специализированных региональных интернет-порталах, на сайтах электро-, тепло-, водо- и газоснабжающих организаций. Также есть возможность оплатить в личном кабинете своих УК, ТСЖ и ЖСК.

- На квитанциях размещены QR-коды, которые можно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты будут заполнены автоматически – останется только подтвердить оплату, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU