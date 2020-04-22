Жители Кубани могут оплачивать ЖКУ, не выходя из дома
В период распространения коронавируса жителям Краснодарского края рекомендуется оплачивать все платежи только через Интернет. В условиях пандемии такой формат оплаты становится предпочтительным.
Лучше оплачивать ЖКУ, аренду, налоги дистанционно, через безналичные платежи. Для этого можно использовать онлайн-сервисы банков, личные кабинеты, мобильные приложения.
Есть несколько способов оплаты ЖКУ. Деньги можно перевести в личном кабинете банка, на специализированных региональных интернет-порталах, на сайтах электро-, тепло-, водо- и газоснабжающих организаций. Также есть возможность оплатить в личном кабинете своих УК, ТСЖ и ЖСК.
- На квитанциях размещены QR-коды, которые можно отсканировать камерой смартфона в мобильном приложении. Все реквизиты для оплаты будут заполнены автоматически – останется только подтвердить оплату, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU