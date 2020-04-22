22 Апр 2020 2020-04-22T08:08:52+03:00

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В Сочи открыли пять продовольственных рынков. Это торговые точки в Адлере на улице Демократической, в микрорайоне Голубые Дали, в центре Сочи на улице Московской, в Хосте на переулке Привольном и «Вертодром» на Пластунской.

Рынки будут работать с 10:00 до 16:00. Разрешение на это предпринимателям выдали после всех необходимых проверок. Перед открытием у сотрудников узнали состояние здоровья. Продавцы обязаны проводить полную санитарную обработку несколько раз в день. Также у них при себе должны быть маски и перчатки.

- Для соблюдения социальной дистанции нанесены разметки. Покупателям предлагается обработать руки антисептиком, - отметили в пресс-службе Сочи.

В ближайшее время планируется открытие еще одного рынка в Лазаревском районе, а также ярмарок выходного дня. Следить за соблюдением правил будут мобильные отряды самоконтроля. В их составе - представитель полиции, казачества и администрации курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU