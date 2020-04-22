2020-04-22T08:33:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудник автомастерской развел клиента на 40 тысяч

Мужчину задержали, за мошенничество его могут осудить на 5 лет
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре сотрудник автомастерской развел клиента на 40 тысячВ Краснодаре сотрудник автомастерской развел клиента на 40 тысячФото: Архив "КП"
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В Краснодаре мужчина приехал на станцию технического обслуживания, расположенную на улице Скорняжной, чтобы отремонтировать авто. Во время диагностики его машины сотрудник мастерской указал на неисправность коробки передач. Он предложил купить новую деталь стоимостью 40 тысяч рублей.

Краснодарец перевел указанную сумму на банковскую карту специалиста, однако по истечению оговоренного срока, механик так и не выполнил взятые на себя обязательства. Мужчина с заявлением обратился в полицию.

Злоумышленника задержали по месту его проживания на улице Карасунской Набережной. В отделе полиции ранее не судимый 40-летний местный житель признался в содеянном.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит пять лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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