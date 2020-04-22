В трех районах Краснодарского края укрепят береговые участки рек

22 Апр 2020 2020-04-22T09:58:12+03:00

Работы планируют завершить к 2022 году

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае специалисты приступили к проектированию гидротехнических сооружений в Анапе, Мостовском и Абинском районах. Они направлены на то, чтобы предотвратить возможные подтопления рек Абин, Сукко и Андрюк.

- Работы по инженерной защите территорий планируют завершить к 2022 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Укрепление береговых линий осуществляют в рамках госпрограммы региона «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

–Берегоукрепительные работы рассчитаны на предотвращение подтопления селитебных территорий, домов и объектов инфраструктуры, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU