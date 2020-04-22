В Сочи начала работу горячая телефонная линия по вакцинации

22 Апр 2020 2020-04-22T09:23:02+03:00

Работать она будет в течение ближайшей недели

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» смогут рассказать жителям Сочи о вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.

Для этого на курорте организована горячая телефонная линия.

По номерам +78622647909 и +79189015972 горожанам сообщат также о возможных реакциях организма на вакцину, и правах граждан при проведении вакцинации.

- Горячая линия работает в будние дни с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) вплоть до 29 апреля,- сообщает пресс-служба мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU