В Краснодаре мужчина сбывал фальшивые пятитысячные купюры

22 Апр 2020 2020-04-22T09:36:43+03:00

Его могут осудить на 8 лет

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Сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что местный житель причастен к сбыту поддельных денежных купюр на территории Краснодара.

- 32-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Была установлена причастность местного жителя к 7 фактам сбыта фальшивых пятитысячных купюр в торговых объектах, расположенных на территории краевого центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На него завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Он находится под стражей.

Напомним, в Краснодаре сотрудник автомастерской развел клиента на 40 тысяч. Мужчину задержали, за мошенничество его могут осудить на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU