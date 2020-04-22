В Краснодаре мужчина сбывал фальшивые пятитысячные купюры
Сотрудники полиции оперативным путем получили информацию о том, что местный житель причастен к сбыту поддельных денежных купюр на территории Краснодара.
- 32-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Была установлена причастность местного жителя к 7 фактам сбыта фальшивых пятитысячных купюр в торговых объектах, расположенных на территории краевого центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На него завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Он находится под стражей.
Напомним, в Краснодаре сотрудник автомастерской развел клиента на 40 тысяч. Мужчину задержали, за мошенничество его могут осудить на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU