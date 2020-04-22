22 Апр 2020 2020-04-22T10:05:51+03:00

Жительница Кубани фиктивно регистрировала иностранцев в своем доме за пять тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Теперь ей грозит лишение свободы до 3 лет

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Местная жительница, являясь собственницей дома, расположенного в одном из поселков Курганинского района, в Интернете разместила объявление об осуществлении регистрации у нее в жилище за 5 тысяч рублей.

- С августа по декабрь 2019 года она прописала обратившихся к ней четырех граждан России и двух иностранцев, достоверно зная, что они по месту пребывания проживать не будут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд. Прокурор Курганинского района утвердил обвинительное заключение .

Женщине грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до 3 лет. Незаконно зарегистрированные граждане были сняты с регистрационного учета по месту пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU