2020-04-22T10:21:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач: выписавшихся из больницы после коронавируса нельзя считать здоровыми

По словам минздрава Адыгеи, вирус мало изучен
Евгения СОРОКА
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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Врачи в один голос говорят - коронавирус очень коварен. Еще сегодня ты чувствуешь себя хорошо, а завтра состояние может резко ухудшиться. Более того, медики уже не раз фиксировали случаи, когда человека выписывали из больницы, однако спустя время у него вновь было плохое самочувствие.

- К сожалению, новая коронавирусная инфекция еще мало изучена, - говорит министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. - Самый эффективный метод диагностирования и выявления пневмонии - проведение компьютерной томографии.

Именно это исследование максимально точно показывает полную картину заболевания. Поэтому в республике амбулаторным больным, а также тем, кого выписали из больницы домой, дважды проводят компьютерную томографию.

- Окончательно выздоровевшим можно считать лишь тех, чьи результаты обследования успешны, - добавляет врач.

Напомним, по последним данным всего на лечении в адыгейских больницах находятся 129 человек, из них стационарное лечение получают 89 человек, амбулаторное - 40 человек.

- Общее количество выздоровевших – 26 человек, - говорят в минздраве Адыгеи. - Общее количество умерших – три человека (получено лабораторное подтверждение COVID-19 у третьего скончавшегося).

ИСТОЧНИК KP.RU

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