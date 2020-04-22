В Гулькевичском районе мужчина забил до смерти знакомого своей матери
В Гулькевичском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 47-летнему соседу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).
12 декабря мужчина был в гостях у знакомой на улице Заречной в Гулькевичи. Они выпивали. Вечером домой вернулся 26-летний сын хозяйки дома. Гость стал обвинять его в пропаже бензопил, между ними произошла ссора.
Мужчины вышли на улицу, где обвиняемый избил гостя руками и ногами. После этого молодой человек ушел спать, а пострадавший направился домой.
- 20 января ему стало хуже, он обратился в больницу и был госпитализирован. Но 28 января потерпевший скончался от причиненных ему повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU