22 Апр 2020 2020-04-22T10:19:51+03:00

В Гулькевичском районе мужчина забил до смерти знакомого своей матери Фото: Архив "КП"

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В Гулькевичском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 47-летнему соседу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

12 декабря мужчина был в гостях у знакомой на улице Заречной в Гулькевичи. Они выпивали. Вечером домой вернулся 26-летний сын хозяйки дома. Гость стал обвинять его в пропаже бензопил, между ними произошла ссора.

Мужчины вышли на улицу, где обвиняемый избил гостя руками и ногами. После этого молодой человек ушел спать, а пострадавший направился домой.

- 20 января ему стало хуже, он обратился в больницу и был госпитализирован. Но 28 января потерпевший скончался от причиненных ему повреждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU