2020-04-22T10:33:54+03:00
Общество

В Сочи наркокурьерше грозит до 20 лет за попытку сбыта героиновой смеси

Приезжая из Таджикистана не сумела реализовать «товар» и задержана оперативниками ФСБ
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото прокуратуры Краснодарского краяФото прокуратуры Краснодарского края
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Прокуратурой региона утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней гражданки Республики Таджикистан.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ . Эти статьи предусматривают ответственность за незаконный сбыт наркотиков.

По данным следственных органов, в конце ноября 2019 года,женщина прибыла в Краснодар, где получила от посредника смесь состоящую из ацетилкодеина, 6-моноацетилморфина и героина, а также психотропного вещества – меторфана, общей массой более 170 граммов.

Наркотики гостья из Средней Азии доставила в Сочи, с целью дальнейшей продажи.

Впрочем, злоумышленники так и не смогли продать «адскую смесь». Наркотики были изъяты из незаконного оборота сотрудниками пограничного управления ФСБ.

- Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет,-сообщает пресс-служба прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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