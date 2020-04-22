В станице Раевской возводят начальную школу

22 Апр 2020 2020-04-22T10:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Раевской ведется реконструкция СОШ № 24. Здесь строят блок начальной школы на 400 мест.

Каркас трехэтажного здания уже готов. Приступили к работам по устройству кровли, кладке облицовочного кирпича и внутренних перегородок. Также занимаются устройством инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.

- Площадь здания составит более 7 тысяч квадратных метров, работы ведутся в соответствии с графиком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительство школы началось в прошлом году. Планируется, что объект сдадут в четвертом квартале 2020 года. На его создание было направлено более 382 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU