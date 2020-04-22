Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 20 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T13:19:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года

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По данным на 22 апреля, на Кубани коронавирус зарегистрировали еще у 20 пациентов. Таким образом, COVID-19 в регионе нашли у 481 человека.

- В России зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 547 человек, - сообщает Оперативный штаб.

Напомним, 21 апреля среди заболевших 24 женщины и 20 мужчин. 20 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, среди них четырехмесячный ребенок. Шесть пациентов в Ейске. Четыре случая в Сочи, по три – в Выселковском и Щербиновском районах, два в Тихорецком, по одному – в Калининском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Кореновском и Тимашевском районах.

19 пациентов на аппаратах ИВЛ. Было зафиксировано 11 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU