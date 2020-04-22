Туристы смогут посетить объекты «Золотого кольца Боспорского царства» античных времен

22 Апр 2020 2020-04-22T10:53:29+03:00

Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» был создан два года назад. Фото: Михаил ПАТЛИС

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О том, что у туристов к концу 2020 года появится возможность посетить античные достопримечательности в онлайн-режиме, заявил глава регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

- В путеводитель войдет описание и самих объектов, и городов, где они находятся. В этом году исполнится 2,5 тысячи лет с момента образования античного государства. Наш проект выйдет и в печатном, и в электронном варианте, - заявил Чайка.

Он также отметил, что размещение путеводителя по «Золотому кольцу» позволит всем желающим не выходя из дома побывать в античном мире. Это, по мнению председателя регионального отделения РГО, поможет скорректировать туристический путь заинтересованных лиц. Путеводитель станет своеобразным гидом, с его помощью можно будет выбрать места для путешествий.

К слову, доступ к проекту будет бесплатным. Это отличная возможность использовать его не только в турцелях, но и в образовательных – к примеру, на уроках кубановедения. Вся необходимая информация и фотоматериалы уже собраны, в настоящее время специалисты занимаются обработкой.

Напомним, маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» был создан два года назад. В него входят исторические памятники античных времен Кубани, Крыма и Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU