2020-04-22T14:18:15+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 апреля 2020 года: 20 пациентов в тяжелом состоянии, их подключили к ИВЛ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань» в регионе увеличилось число заболевших - за последние сутки 20 новых случаев кoрoнавируса. Оперативный штаб региона сообщил подробности о пациентах.

Как выяснилось, среди заболевших 11 женщин и 9 мужчин. Возраст пациентов разный - от 20 до 84 лет. Все они контактировали с ранее заболевшими.

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- 13 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по одному в Сочи, Тимашевском, Калининском, Ленинградском, Щербиновском, Ейском и Туапсинском районах, - отметили в администрации Краснодарского края.

Всего на Кубани 481 пациент с COVID-19, в том числе 37 детей. 88 человек выписали из больниц.

Двадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ – одиннадцать в инфекционной больнице №2 Сочи, три - в Тихорецкой ЦРБ, по два в Лабинской и Красноармейской ЦРБ, по одному в СКИБ и горбольнице Горячего Ключа. Всего зафиксировано 11 летальных исходов.

В больницы с подозрением на инфекцию обратились 2096 человек, в том числе 213 детей. Продолжают стационарное лечение 1188 человек, из них 70 детей. Дома остаются 6397 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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