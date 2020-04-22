В Сочи в рамках нацпроекта ремонтируют дорогу в селе Раздольное

22 Апр 2020 2020-04-22T11:09:39+03:00

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В Сочи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Раздольное ремонтируют улицу Тепличную. Это делается по просьбам жителей. Здесь уже ходит автобус и после ремонта планируется рассмотреть возможность продления существующего маршрута.

- На участке протяжённостью 1300 м на дорожном полотне было большое количество просадок и ям, обочины были частично занижены по отношению к проезжей части. Дорожники ликвидировали просадки и уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. - Завершат ремонт укреплением обочин из щебёночно-песчаных смесей, установкой дорожных знаков и нанесением разметки.

В пресс-службе напомнили, что в рамках национального проекта, который действует до 2024 года, Сочи будет получать ежегодно 830 миллионов рублей на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU