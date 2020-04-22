В Новороссийске задержали похитителя железнодорожного имущества

22 Апр 2020 2020-04-22T11:10:45+03:00

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В Новороссийске служебная собака помогла задержать похитителя железнодорожного имущества. Им оказался 36-летний местный житель.

- Мужчина пытался вынести с территории крупного транспортного предприятия межвагонный высоковольтный соединитель, установленный на пассажирском вагоне, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Он тайно проник на территорию организации, после чего при помощи ножовки по дереву спилил соединитель. Но когда захотел вынести украденное, его задержали сотрудники транспортной полиции. Выйти на след подозреваемого помогла немецкая овчарка Евара.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 ч.1 ст.158 УК РФ (Покушение на кражу).

ИСТОЧНИК KP.RU