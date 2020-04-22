В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более 100 общественных мест
В Краснодаре, начиная с ночи 21 апреля и с раннего утра 22 апреля, с применением дезинфицирующих средств обработали: 800 километров дорог и тротуаров, 56 пешеходных зон, 38 детских и спортивных площадок.
Также с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов несколько раз в день обрабатывают весь городской общественный транспорт.
В самой крупной УК около 500 человек ежедневно обрабатывают «контактные поверхности» в домах. Обеззараживают домофоны, кнопки лифтов, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила. Это делают утром и вечером.
- Масштабную дезинфекцию краевой столицы проводят с 31 марта по поручению главы Краснодара Евгения Первышова, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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