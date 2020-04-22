В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более 100 общественных мест

22 Апр 2020 2020-04-22T11:32:39+03:00

Также обрабатывают почти 1200 остановок

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В Краснодаре, начиная с ночи 21 апреля и с раннего утра 22 апреля, с применением дезинфицирующих средств обработали: 800 километров дорог и тротуаров, 56 пешеходных зон, 38 детских и спортивных площадок.

Также с применением дезинфицирующих и антисептических препаратов несколько раз в день обрабатывают весь городской общественный транспорт.

В самой крупной УК около 500 человек ежедневно обрабатывают «контактные поверхности» в домах. Обеззараживают домофоны, кнопки лифтов, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила. Это делают утром и вечером.

- Масштабную дезинфекцию краевой столицы проводят с 31 марта по поручению главы Краснодара Евгения Первышова, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU