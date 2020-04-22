22 Апр 2020 2020-04-22T11:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Ленинградской продовольственный рынок закрыли «на карантин». Как выяснилось, там не было обеспечено выполнение норм и правил торговли, обусловленных сложившейся эпидемиологической ситуацией.

- Директору торговых площадей было вручено требование покинуть территорию рынка всем арендаторам и прекратить работу немедленно. После чего приставы на 30 дней опечатали рынок, предупредив руководителя организации об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по краю.

Всего в Краснодарском крае принудительной приостановке деятельности подверглись уже более 60 организаций. Такая работа будет продолжена в период действия карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU