22 Апр 2020 2020-04-22T14:17:03+03:00

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В Анапе 112 кубанских казаков ушли на самоизоляцию. Они вернулись из Москвы, где с конца февраля принимали участие в репетициях Парада Победы на Красной площади. Но из-за отмены мероприятий они вернулись обратно.

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В парадной роте были представители казачества со всего края, в том числе анапчане. Они приняли решение пройти 14-дневную самоизоляцию, чтобы исключить любую возможность распространения коронавирусной инфекции.

- Заболевших среди них нет, ведется постоянный мониторинг состояния их здоровья. Находиться две недели казаки будут в пансионате «Высокий берег», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU