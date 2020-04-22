2020-04-22T12:29:06+03:00
Общество

«Я очень занят»: мэр Геленджика решил не объяснять свою брань во время прямого эфира с населением

От градоначальника Алексея Богодистова до сих пор не последовало никаких официальных заявлений
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Момент общения Алексея Богодистова с населением, и то, как он разговаривает с подчиненными вне эфира, попало на камеруМомент общения Алексея Богодистова с населением, и то, как он разговаривает с подчиненными вне эфира, попало на камеру
Изменить размер текста:

Мэр курортного Геленджика не стал комментировать вчерашний инцидент во время прямого эфира с населением.

- Я понимаю ваш интерес. Но мне некогда. Я очень занят, - заявил Алексей Богодистов в телефонном разговоре с корреспондентом "КП" - Кубань" и повесил трубку.

Не последовало и официальных комментариев по поводу нецензурной брани на странице мэра в Инстаграм, с которой велся злосчастный прямой эфир. К слову, это был первый опыт общения градоначальника курорта с населением.

Мэр Геленджика попал впросак, забыв выключить камеру телефона.

Напомним, после окончания прямого эфира на странице в Инстаграм Алексей Богодистов или кто-то из его подчиненных забыли выключить видеокамеру. И достоянием общественности в итоге стало все, что, видимо, происходит нередко в кабинете высокого руководителя - гневный мат.

- [...зачем] она мне что-то добивает? Сует мне что-то [блин]. Она не понимает что ли, что отвлекает меня? Прости господи..., - продолжает Алексей Богодистов за кадром, не подозревая, что слушателей у этого разговора тет-а-тет больше, чем один.

К слову, недовольство градоначальник обрушил на свою пресс-службу. Из уст мэра звучит фамилия "Скорикова" вперемешку с отборным матом. А информационные тылы Алексея Богодистова обеспечивает мать и дочь Скориковы. Чья из них активная, судя по реакции главы курорта, деятельность во время прямого эфира с населением вызвала его недовольство, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пырнул ножом, сообщил в полицию и сбежал: на Кубани осудили убийцу 22-летнего парня
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
В Сочи участились аварии, которые происходят по вине пешеходов
В Новороссийске приведут в порядок дорожную разметку
В Сочи задержали полицейского при получении взятки в 2 миллиона рублей
В Краснодаре почти готова новая школа по улице Красных Партизан
На Кубани по решению суда принудительно госпитализировали 10 человек с подозрением на новую инфекцию
Кадастровая палата Кубани предупредила о мошенниках с сайтов-двойников
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года составило 14 человек
«Я очень занят»: мэр Геленджика решил не объяснять свою брань во время прямого эфира с населением
В Анапе 112 кубанских казаков ушли на самоизоляцию
В станице Ленинградской продовольственный рынок закрыли «на карантин»
В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более 100 общественных мест
В Новороссийске задержали похитителя железнодорожного имущества
В Сочи в рамках нацпроекта ремонтируют дорогу в селе Раздольное
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 апреля 2020 года: 20 пациентов в тяжелом состоянии, их подключили к ИВЛ
Туристы смогут посетить объекты «Золотого кольца Боспорского царства» античных времен
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 апреля 2020 года: опасную инфекцию выявили у 20 человек
В станице Раевской возводят начальную школу
В Сочи наркокурьерше грозит до 20 лет за попытку сбыта героиновой смеси
Врач: выписавшихся из больницы после коронавируса нельзя считать здоровыми
В Гулькевичском районе мужчина забил до смерти знакомого своей матери
Жительница Кубани фиктивно регистрировала иностранцев в своем доме за пять тысяч рублей
В Краснодаре мужчина сбывал фальшивые пятитысячные купюры
В Сочи начала работу горячая телефонная линия по вакцинации