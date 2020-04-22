«Я очень занят»: мэр Геленджика решил не объяснять свою брань во время прямого эфира с населением

22 Апр 2020 2020-04-22T12:29:06+03:00

Момент общения Алексея Богодистова с населением, и то, как он разговаривает с подчиненными вне эфира, попало на камеру

От градоначальника Алексея Богодистова до сих пор не последовало никаких официальных заявлений

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Мэр курортного Геленджика не стал комментировать вчерашний инцидент во время прямого эфира с населением.

- Я понимаю ваш интерес. Но мне некогда. Я очень занят, - заявил Алексей Богодистов в телефонном разговоре с корреспондентом "КП" - Кубань" и повесил трубку.

Не последовало и официальных комментариев по поводу нецензурной брани на странице мэра в Инстаграм, с которой велся злосчастный прямой эфир. К слову, это был первый опыт общения градоначальника курорта с населением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/774553" frameborder="0"></iframe> Мэр Геленджика попал впросак, забыв выключить камеру телефона.

Напомним, после окончания прямого эфира на странице в Инстаграм Алексей Богодистов или кто-то из его подчиненных забыли выключить видеокамеру. И достоянием общественности в итоге стало все, что, видимо, происходит нередко в кабинете высокого руководителя - гневный мат.

- [...зачем] она мне что-то добивает? Сует мне что-то [блин]. Она не понимает что ли, что отвлекает меня? Прости господи..., - продолжает Алексей Богодистов за кадром, не подозревая, что слушателей у этого разговора тет-а-тет больше, чем один.

К слову, недовольство градоначальник обрушил на свою пресс-службу. Из уст мэра звучит фамилия "Скорикова" вперемешку с отборным матом. А информационные тылы Алексея Богодистова обеспечивает мать и дочь Скориковы. Чья из них активная, судя по реакции главы курорта, деятельность во время прямого эфира с населением вызвала его недовольство, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU